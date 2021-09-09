بريطانيا / مسلح يحتجز رهائن في محطة للمحروقات في بريستول

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رجلا مسلحا بسكين يحتجز عددا من الرهائن داخل محطة للمحروقات في مدينة بريستول، وتعمل الشرطة على التفاوض مع المسلح لإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب المعلومات فإن الرهائن ومعظمهم من العاملين في المحطة، مختبئين داخل إحدى الغرف وهم على اتصال مع الشرطة التي حاصر عناصرها المحطة.

وقد تم نقل شخص واحد إلى المستشفى، لكن لا يعتقد أنه مصاب بجروح خطيرة.

وقد أكدت الشرطة أن الموظفين في أمان، مشيرة إلى أنه تم إغلاق طريق Hengrove Way، المؤدي إلى المحطة ومحاصرتها من قبل العناصر، داعية المواطنين إلى عدم الاقترا وتجنب مكان الحادث.

وقد ذكر حساب radio news hub البريطاني في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم اعتقال الرجل المسلح. إلا أنه لم يتم التأكد من هذه المعلومة بعد.

RT