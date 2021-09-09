شركة تجري تجارب للقاح كورونا على أطفال في أفريقيا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:13
عربي ودولي
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تبدأ شركة منتجة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، تجارب سريرية على الأطفال في أفريقيا في محاولة لزيادة الفئات العمرية التي ستتلقى اللقاح.
وقالت شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية ومجموعة "نومولاكس" شريكتها في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن الشركة الصينية ستجري تجارب على لقاحها المضاد لفيروس كورونا على الأطفال والمراهقين ضمن المرحلة الثالثة من دراسة تُجرى على مستوى العالم.
وقالت الشركتان، في بيان، إن التجارب ستقيم فاعلية "كورونافاك" ومدى تحصينه وسلامته على الأطفال والمراهقين من سن سبع سنوات إلى 17 سنة.
وأضاف البيان أن التجارب العالمية ستشمل 14 ألف مشارك من تشيلي والفلبين وماليزيا وكينيا وبينهم ألفان من جنوب أفريقيا.
وقالت حكومة جنوب أفريقيا إنها تدرس استخدام لقاح "كورونافاك" في حملة تطعيماتها إلى جانب جرعات من لقاحات "فايزر" و"جونسون آند جونسون" المستخدمة حتى الآن.
المصدر: رويترز