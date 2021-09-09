وفيات وإصابات «كورونا» عند مستوى منخفض في إيطاليا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:08
عربي ودولي
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سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه مستوى منخفضاً في إيطاليا، اليوم الخميس.
قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 59 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة انخفاضاً من 69 في اليوم السابق و5522 إصابة جديدة انخفاضاً من 5923.
وسجلت إيطاليا 129766 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم.
وسجلت كذلك حوالي 4.59 مليون إصابة حتى اليوم.
المصدر: رويترز