بايدن: لتطعيم العاملين والمتعاقدين الفدراليين بلقاحات ضد “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على الحاجة إلى تطعيم العاملين والمتعاقدين الفيدراليين باللقاحات المضادة لكورونا.

وبعد أسابيع من تكليف الموظفين الفيدراليين بالحصول على جرعة لقاح أو مواجهة بروتوكولات الاختبار وارتداء الكمامات، وقع بايدن أمرا تنفيذيا جديدا لطلب التطعيم لموظفي الفرع التنفيذي والمتعاقدين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية.

ويهدف هذا التحرك إلى زيادة التطعيمات والحد من انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من الفيروس والتي تقتل الآلاف كل أسبوع وتعرض تعافي اقتصاد البلاد للخطر.