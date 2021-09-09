انخفاض بإصابات كورونا في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 545727 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8604 حالات وفاة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 195 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 534834 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2289 حالة والحالات الحرجة 565 حالة في المملكة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد حذر من الاستهتار والتراخي مع تراجع منحنى الإصابات في السعودية.

ويسهد منحنى الإصابات بكورونا والحالات الحرجة في المملكة انخفاضا خلال الأيام الماضية.