دولة الإمارات تواصل تقديم المساعدات لأفغانستان

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات لأفغانستان، إذ غادرت إلى كابول، اليوم الخميس، طائرة مساعدات إنسانية محملة بمواد غذائية، مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، للمساهمة في توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للشعب الأفغاني، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



وقال إبراهيم بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الهدف من الجسر الجوي، ”تقديم المواد الغذائية من أجل تخفيف معاناة الشعب الأفغاني وتحسين أوضاعهم الإنسانية في هذه الظروف الراهنة، انطلاقا من واجب دولة الإمارات الأخوي والإنساني تجاه شعوب الدول الصديقة“.

وأوضح أن ”المساعدات التي تم إرسالها للشعب الأفغاني تأتي لسد النقص في الغذاء نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها هذا البلد“.

وأشار بوملحه، إلى أن ”الطائرة تحمل مواد غذائية أساسية ومجموعة من الملابس المتنوعة“.

ويشمل الجسر الجوي، تسيير 8 رحلات لنقل المساعدات الإنسانية التي وفرتها مؤسسة محمد بن راشد، على أن تكون حمولة كل رحلة 15 طنا من المواد الغذائية المتنوعة، بما يبلغ 120 طنا من هذه المواد، حسب بوملحه.

ووصلت، الإثنين الماضي، طائرة المساعدات الإماراتية الرابعة إلى العاصمة الأفغانية كابول، تحمل على متنها مساعدات طبية وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع الإنساني في أفغانستان.

وذكرت ”وام“ أن ”الجسر الجوي الإماراتي يستمر على مدار الساعة بتكثيف مساعداته التي تستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وذلك في إطار نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في مد يد العون إلى المجتمعات والفئات التي تحتاج إلى المساعدة، خاصة خلال الأزمات“.

وتعد دولة الإمارات من أولى الدول في العالم التي ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى كابول بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان.