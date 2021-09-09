تراجع أسعار الذهب في العراق مساء اليوم الخميس بالرغم من ارتفاع أسعار المعدن النفيس

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، بالرغم من ارتفاع أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق خلال التعاملات المسائية من اليوم الخميس، إلى 84.090 ألف دينار (57.58 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق إلى 73.581 ألف دينار (50.39 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق 63.069 ألف دينار (43.19 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.053 ألف دينار (33.59 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 42.045 ألف دينار (28.79 دولار).

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في العراق خلال تعاملات مساء الخميس، إلى نحو 2.615 مليون دينار (1791 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في العراق إلى مستوى 590.645 ألف دينار (403.08 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية، بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر إذ توقف ارتفاع الدولار وتحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع أن يسفر عن تقليص الدعم الاقتصادي الطارئ.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1799.36 دولار للأوقية (الأونصة) مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه أمس الأربعاء.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1799.30 دولار.

وتلقى الذهب دفعة بسيطة مع انخفاض مؤشر الدولار بينما حقق اليورو مكاسب وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص من وتيرة شراء السندات.