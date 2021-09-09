شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسعى لإعادة ترميم علاقتها مع المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مستشار بارز للرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة والمكسيك ستبحثان إعادة ضبط شراكتهما الاقتصادية وتوفير مساحة لحل الخلافات بينهما، وذلك في اجتماع مقرر اليوم الخميس، بعد انهيار العلاقات في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سترأس نائبة بايدن، كامالا هاريس الجانب الأمريكي في الاجتماع بالبيت الأبيض، مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد وممثلي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.