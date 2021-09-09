شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ 156 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ ( 156 ) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وحضر الجلسة الافتتاحية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني .

ويبحث الوزراء خلال أعمال الدورة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، في مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن، وآخر المستجدات على الساحة الليبية، والتضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي.

ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ودعم النازحين داخليًا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.