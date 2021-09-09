واتساب تضيف خياراً جديداً لإخفاء آخر ظهور

08 سبتمبر , 2021
أعلنت واتساب أنها ستجري بعض التحسينات على سياسة التطبيق، لتشمل المزيد من خيارات التخصيص التي تركز على الخصوصية.
ولفترة طويلة، كان لدى مستخدمي منصة المراسلة خيار إيقاف تشغيل حالة "آخر ظهور" لـ "الجميع" أو "لا أحد" أو "جهات اتصالي" فقط. ولقد استفاد العديد من المستخدمين من هذه الميزة، لا سيما أولئك الذين يرغبون في قضاء وقت ممتع في قراءة الرسائل والرد عليها دون أن يشعر الشخص الموجود على الطرف الآخر بالإهمال أو التجاهل.
ويبدو أن العديد من المستخدمين النشطين شهريًا بالمنصة والذين يقدر عددهم بملياري شخص اختاروا الاستفادة من هذه الميزة التي توفر الراحة لهم، وقررت واتساب مؤخراً إضافة خيار آخر إلى القائمة أعلاه: "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..." في التحديث التالي، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد أسماء معينة من جهات الاتصال الخاصة بهم والتي يفضلون عدم إظهار حالة "آخر ظهور" لهم.
وبصرف النظر عن كونها محددة لمن يمكنه رؤية حالتك النشطة، تقوم واتساب أيضًا بتوسيع ميزة الخصوصية الجديدة للسماح للمستخدم باختيار من يمكنه رؤية صورة ملفه الشخصي، بالإضافة إلى حالة "حول" الخاصة به.
ومن المهم ملاحظة أنه إذا اخترت إيقاف تشغيل "آخر ظهور" لأي من جهات الاتصال أو جميعها، فلن تتمكن من رؤية حالتها النشطة أيضًا، حيث تنطبق الميزة دائمًا على كلا الطرفين.
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