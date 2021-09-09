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دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت وزارة الصحة البريطانيا، اليوم الخميس، 38013 إصابة و167 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة ان "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 38013 حالة، مقارنة مع 37489 الثلاثاء و38975 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 7.132 مليون حالة".

واضافت انه "سجلت 167 وفاة جديدة، مقارنة مع 209 الثلاثاء و191 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133841 شخصا".


وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث الضحايا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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