دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات كورونا

وقالت الوزارة ان "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 38013 حالة، مقارنة مع 37489 الثلاثاء و38975 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 7.132 مليون حالة".

واضافت انه "سجلت 167 وفاة جديدة، مقارنة مع 209 الثلاثاء و191 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133841 شخصا".



وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث الضحايا.