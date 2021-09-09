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انسحاب القوات الامريكية والسلع المهربة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - بغداد وواشنطن تبحثان اكمال انسحاب القوات الامريكية نهاية العام الحالي.. والتوغل التركي يهدد شمال البلاد.
= القضاء يقرر معاقبة من يعتدي على صور المرشحين،، والمفوضية تدعو الى الالتزام بمدونة السلوك الانتخابي.

= إيقاف عشرين ألف راتب مزدوج في كردستان،، والكمارك تعتمد نظام التصريحة الالكترونية للحد من التزوير.


= مجددا.. السلع المهربة تقتحم الاسواق العراقية.. تغليف الدجاج المستورد وبيعه كمنتج محلي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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