انسحاب القوات الامريكية والسلع المهربة في نشرة السومرية

= القضاء يقرر معاقبة من يعتدي على صور المرشحين،، والمفوضية تدعو الى الالتزام بمدونة السلوك الانتخابي.

= إيقاف عشرين ألف راتب مزدوج في كردستان،، والكمارك تعتمد نظام التصريحة الالكترونية للحد من التزوير.



= مجددا.. السلع المهربة تقتحم الاسواق العراقية.. تغليف الدجاج المستورد وبيعه كمنتج محلي.