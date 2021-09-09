انت الان تتابع خبر انسحاب القوات الامريكية والسلع المهربة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بغداد وواشنطن تبحثان اكمال انسحاب القوات الامريكية نهاية العام الحالي.. والتوغل التركي يهدد شمال البلاد.
= القضاء يقرر معاقبة من يعتدي على صور المرشحين،، والمفوضية تدعو الى الالتزام بمدونة السلوك الانتخابي.
= إيقاف عشرين ألف راتب مزدوج في كردستان،، والكمارك تعتمد نظام التصريحة الالكترونية للحد من التزوير.
= مجددا.. السلع المهربة تقتحم الاسواق العراقية.. تغليف الدجاج المستورد وبيعه كمنتج محلي.
= إيقاف عشرين ألف راتب مزدوج في كردستان،، والكمارك تعتمد نظام التصريحة الالكترونية للحد من التزوير.
= مجددا.. السلع المهربة تقتحم الاسواق العراقية.. تغليف الدجاج المستورد وبيعه كمنتج محلي.