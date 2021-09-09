وفد أمني برئاسة الشمري يصل الى أربيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد أمني برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الامير الشمري الى أربيل اليوم الخميس.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات نائب العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الامير الشمري والوفد المرافق له وصل إلى محافظة أربيل لعقد أجتماع في بحضور وزير الداخلية في اقليم كردستان العراق وقادة شرطة محافظات الإقليم والجهات ذات العلاقة للخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات".

ومن المقرر اجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل.