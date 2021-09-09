الامن الوطني يقبض على اثنين من كبار تجار المخدرات في نينوى

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "نتيجة لتكثيف الجهد الأمني الاستخباري، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط بالاشتراك مع مديرية امن غربِ نينوى بتنفيذ علمية نوعية استمرت لأيام عدة وفق أوامر قضائية، اسفرت عن الإطاحة بإثنين من اكبر تجار المخدرات بعد مطاردتهما و محاولة هروبهما لناحية ربيعة الحدودية".واضاف انه "تم ضُبط ما يقارب نحو (150) ألف حبة كبتاكون بما يعادل (30) كغم من المخدرات بحوزتهما".

واشار الجهاز الى انه "جرى تدوين أقوالهما اصولياً بعدما اعترفا بتجارتهما للمخدرات فضلا عن قيامهما بتهريب عائلات عناصر داعش الارهابي من احدى الدول الجوار وادخالهم الى العراق، وتمت إحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

