عاجل.. الأمانة العامة لحزب الاخوان تتقدم باستقالتها بعد الإخفاق في الانتخابات المغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “الاخواني” برئاسة سعد الدين العثماني، الخميس، استقالتها على خفية الهزيمة النكراء بالانتخابات المغربية.



وبحسب بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، فقد تقرر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، السبت 18 سبتمبر/أيلول الجاري، لتقييم شامل للانتخابات.

كما قررت قيادة الحزب الحاكم، الذي مني بخسارة فادحة في انتخابات البرلمان المغربي، الدعوة لمؤتمر طارئ في أقرب وقت ممكن.

ورفع عبدالإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، شعار "ارحل" في وجه سعد الدين العثماني، داعياً إياه إلى تقديم استقالته العاجلة.

وسجل حزب "العدالة والتنمية" نتائج كارثية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء، إذ حل في ذيل الترتيب بـ14 مقعداً فقط مقارنة بـ120 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.