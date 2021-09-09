ويز إير أبوظبي تعلن عن تسيير أولى رحلاتها الجوية من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، الخميس، عن تسيير أولى رحلاتها الجوية من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي في المنامة.



ومنذ انطلاق ويز إير أبوظبي مطلع العام الجاري، أعلنت عن مجموعةٍ واسعة من مسارات الرحلات التي تربط العاصمة الإماراتية بعدد كبير من الوجهات العالمية، بما فيها أثينا والأسكندرية والبحرين وبلجراد وأوديسا وساراييفو وتيرانا وعدد من المدن الأخرى مع توقعات بزيادة الطلب عقب التغييرات في القواعد التوجيهية المتعلقة بالسفر.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يجسد إنجاز اليوم خطوةً كبيرةً في إطار عمليّة تحويل مطار أبوظبي الدولي إلى مركز عالمي للنقل الجوي، ونهنئ الزملاء والشركاء في ويز إير أبوظبي على تسيير رحلتهم الأولى إلى مملكة البحرين".

وأضاف "سيوفر هذا المسار لعملائنا وجهات سفر جديدة وممتعةً بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها جميع أعضاء فريقنا، وتطبيق برنامجنا الشامل للصحة والسلامة في جميع مطارات أبوظبي".

وقال كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "يُعتبر إطلاق أول رحلة إلى البحرين إنجازاً مهماً بالنسبة لنا في ويز إير أبوظبي، ويسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة مع شركائنا، شركة أبوظبي للمطارات وشركة مطار البحرين ..ويوفّر إضافة رحلة أبو ظبي-المنامة خيار سفر منخفض التكلفة لمحبي رحلات الطيران عبر واحد من أكثر المسارات طلباً في منطقة الخليج".

وقال محمد يوسف بن فلاح، المدير التنفيذي لشركة مطار البحرين: "نرحب بطيران ويز إير أبوظبي في مطار البحرين الدولي، حيث سيشكل هذا المسار خياراً جديداً أمام المسافرين، كما يؤكد على التزام شركة مطار البحرين بتعزيز الروابط العالمية لمطار، التي تهدف بدورها إلى تعزيز الاقتصاد وقطاعات السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً خلال مرحلة التعافي وعودة معدلات السفر إلى طبيعتها في إطار تخفيف قيود السفر على مستوى المنطقة والعالم".

وسيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى مطار البحرين الدولي، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.