البحرين والسودان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (156).

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك ومناقشة آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.