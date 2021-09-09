ختام فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (زايد 3)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (زايد 3) والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياه الأقليمية لدولة الإمارات، بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد التدريب تنظيم عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة في التدريب.

يأتى ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري، وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام التي توكل إليها تحت مختلف الظروف وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.