شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 1802 إصابة جديدة بفيروس كورونا بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1802 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 23 حالة وفاة وشفاء 1636 شخص خلال آخر 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 673 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 321 ألفاً و370 شخصاً، بينهم 82 ألفاً و744 حالة نشطة، ووفاة 4397 شخصاً.