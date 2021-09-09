اخبار العالم

المملكة السعودية تسجل انخفاضا بإصابات كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل انخفاضا بإصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 545727 حالة.

 

وأكدت الصحة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8604 حالات وفاة في المملكة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 195 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 534834 حالة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2289 حالة والحالات الحرجة 565 حالة في المملكة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا