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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل انخفاضا بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 545727 حالة.
وأكدت الصحة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8604 حالات وفاة في المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 195 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 534834 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2289 حالة والحالات الحرجة 565 حالة في المملكة.