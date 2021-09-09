شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: تعاملنا مع الجائحة نموذج حكيم وازن بين الصحة والاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثناء لقائه اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي اليوم أن الطريقة الوطنية في التعامل مع الجائحة كانت نموذجاً حكيماً في الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي



أثناء لقائي مع اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي .. الفريق كان على قدر المسؤولية الفترة الماضية .. وتوقعاتنا منهم كبيرة خلال فترة إكسبو القادمة .. وطريقتنا الوطنية في التعامل مع الجائحة كانت نموذجاً حكيماً في الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي..