تحذير أمريكي أخير لإيران بشأن الاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع لوكالة "الطاقة الذرية".



وقال بلينكن للصحفيين في ألمانيا "لن أحدد موعدا لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الذي قبلت طهران بموجبه بفرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات، وردت إيران على إعادة فرض العقوبات الأمريكية بانتهاك العديد من تلك القيود، وأجريت آخر محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق في 20 يونيو/حزيران.

في السياق عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الشهر الماضي عن قلقها البالغ إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن إيران أنتجت لأول مرة معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20 ٪ ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60 %.

وانطلقت المفاوضات النووية في فيينا في أبريل/نيسان الماضي بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية، إلا أنها وبعد عدة جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015.

وفشلت جولات المفاوضات الست التي انتهت في 20 يونيو/حزيران الماضي، بالوصول إلى تفاهم بين إيران ومجموعة 4+1 والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.

وكان الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي قال عقب تنصيبه إنه يرحب بأي مقترح دبلوماسي يهدف إلى رفع العقوبات عن إيران.

وفقدت إيران قرابة 200 مليار دولار جراء تراجع صادراتها النفطية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وفقاً لما ذكره الأخير عام 2020.