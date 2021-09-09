شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

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توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل.



ووفق وكالة الأنباء الأردنية اليوم، سيلتقي الملك عبد الله في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدداً من القيادات السياسية والإعلامية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.