عاجل .. وزير خارجية ألمانيا يصل ليبيا لإعادة فتح سفارة بلاده

الشارقة - اميمة ياسر - وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى ليبيا اليوم الخميس من أجل إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس.

وقال ماس في تصريح من المطار: "نحن نشهد تقدما جيدا في البلاد ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق. لكي يحدث ذلك، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة تالية"، مشددا على أن "استنتاجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يجب أن يتم تنفيذها".

وأضاف: "من البنود الخاصة على جدول أعمال زيارة اليوم إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس"، مؤكدا أن "ألمانيا ستبقى شريكا ملتزما وستواصل العمل من أجل السلام في ليبيا. من أجل تحقيق تلك الغاية، فإننا نعزز وجودنا الدبلوماسي في البلاد".