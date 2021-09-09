بالصور.. تشييع جثامين ضحايا العقار المنهار بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أدى العشرات من أهالي شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، صلاة الجنازة، على علاء الدين دبش، و"مصطفى محمد"، ضحايا حادث انهيار عمارة" اللوكس" بالمدينة، وذلك أمام مسجد الرحمن بحي غرب شبرا، وجرى نقل الجثامين لمقابر أكتوبر، لدفنها بمثواها الأخير.

فيما جرى تشييع جثمان الضحية الثالثة صباح غنيم، بمقابر الأسرة بقرية الكرام بتلا في محافظة المنوفية، كما جرى تشييع جثمان الضحية الرابعة أحمد جمال إبراهيم"، 25 عامًا من الشارع الذي شهد الواقعة إلى مسقط رأسه بقليوب.

وأكد أصدقاء وأقارب الضحية الأخيرة المعروف بأحمد عوف أنه كان في مهمة لإنقاذ الضحايا ومساعدتهم على الخروج من المنزل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت الأنقاض.