تحذير من تقبيل فم الأطفال.. الصحة تكشف تفاصيل فيروس الهربس الفموي (HSV1)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تفاصيل مرض فيروس الهربس الفموي (HSV1) والذي يصيب الأطفال.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إن هذا المرض هو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من 6 أشهر.

وأضافت أنه يكون الفيروس خاملا في الخلية المصابة وقد ينشط بعد فترة قصيرة وأحيانا بعد فترات طويلة تمتد إلى سنوات، كما يمكن الشفاء منه تلقائيا خلال 7 أيام.

طرق ظهوره

يظهر على شكل قرح في المناطق التالية:

1- الشفتين.

2- الحلق.

3- اللوزتين.

وقد يصيب العين في حالات نادرة، وتكون الأعراض أشد لدى الأطفال الرضع لعدم اكتمال الجهاز المناعي لهم.

أسباب الإصابة

1- ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ.

2- لمس المنطقة المصابة.

3- استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب.

طرق الوقاية

1- تجنب تقبيل الأطفال من الفم.

2- تطهير الأدوات الشخصية للطفل المصاب وفصلها عن باقي أفراد الأسرة.

3- الالتزام بغسيل اليدين قبل التعامل مع الأطفال أو حملهم.