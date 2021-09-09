بعد ضبط المتهم بتعذيب "كلب" بمنطقة دار السلام: "كنت عاوز أدربه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب كلب.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات مقطع الفيديو ومن خلال الفحص تم التوصل للقائمة بنشر المقطع (مالكة مؤسسة حماية الحيوان) وقررت بأن المقطع المشار إليه تم تصويره بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أنه (عاطل) وبصحبته الكلب (الظاهر بمقطع الفيديو)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تدريب الكلب والتمكن من السيطرة عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.