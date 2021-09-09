وصفت بـ"محاكمة القرن".. انطلاق محاكمة المتهمين في اعتداءات باريس الارهابية التي خلّفت 130 قتيلا

اسماعيل عبد الحي - تبدأ اليوم، الأربعاء 8 سبتمبر الجاري، محاكمة المتهمين في الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية وضاحية سان دوني الباريسية في 13 نوفمبر 2015 بمحكمة الجنايات الخاصة في باريس.

وستدوم هذه المحاكمة التي وصفت بـ”محاكمة القرن” 9 أشهر يجري فيها الاستماع إلى شهادات نحو 1800 شخص من ضحايا وأقرباء قتلى وجرحى وناجين من الهجمات الدموية التي خلفت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

فيما سيمثل أمام القضاء 20 متهما، من بينهم صلاح عبد السلام، الجهادي الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من بين الإرهابيين الذين خططوا لهذه الاعتداءات والتي تبناها تنظيم “الدولة الإسلامية”.

تجدر الاشارة الى أن فرنسا شهدت في 13 نوفمبر 2015 عمليات ارهابية متزامنة تمثلت في تفجير ثلاثة انتحاريين لانفسهم في مدخل ملعب "ستاد دو فرانس" اثر حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمقابلة ودّية انذاك فضلا عن اطلاق عشوائي للنار على شرفات مقاهي ومطاعم ومسرح الباتكلان ما خلّف سقوط 130 قتيلا و350 جريحا