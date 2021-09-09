هيئة الأسرى الفلسطينيين: الأسرى يتعرضون للهجمات بشعة في سجن « النقب »

اسماعيل عبد الحي - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الأربعاء، ان الأسرى في سجن النقب الصحراوي يتعرضون للضرب وهجمات وصفتها بـ »البشعة » من قبل وحدات إسرائيلية.

وطالبت الهيئة في بيان المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لوضع حد لما أسمته « النازية الإسرائيلية » التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ووحدات القمع الآن في سجن « النقب » الصحراوي.

وأوضح بيان الهيئة أن القسم « رقم 6″ في السجن يتعرض لهجمة بشعة حيث تم اقتحامه من قبل وحدات خاصة مدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية ومدعمة بعدد كبير من الجنود الذين استدعوا بشكل عاجل من قاعدة عسكرية قريبة ورافقتهم سيارات إسعاف حيث يقومون بتكبيل أيدي وأرجل المعتقلين ويلقون بهم خارج القسم ويباشرون بالاعتداء عليهم.

وأشارت إلى أن الاقتحامات والعقوبات طالت الأسرى في معظم السجون والمعتقلات والأمور تتجه نحو مزيد من العمل العنصري الانتقامي وبتوجيهات ودعم سياسي وعسكري إسرائيلي, لذلك على فصائل العمل الوطني والإسلامي وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وعموم الشعب التحرك الفوري لنصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعدم إعطاء الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للانفراد بهم.