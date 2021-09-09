بعد 10 سنوات من الحكم.. المغاربة يعاقبون «العدالة والتنمية»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:32
عربي ودولي
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تلقى حزب العدالة والتنمية المغربي، هزيمة مدوية، في انتخابات البرلمان التي جرت، يوم الأربعاء، في المملكة، ففقد معظم مقاعده في مجلس النواب، مندحرا من المركز الأول الذي احتفظ به طيلة عشر سنوات، إلى أن وصل للمرتبة الثامنة بـ12 مقعدا فقط.
وتشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية، سقوط آخر تجربة للإخوان المسلمين، في الدول العربية، وذلك بعدما عاقبه الناخبون، على خلفية ما اعتبروها «حصيلة مخجلة» في تسيير الحكومة منذ انتخابات 2011.
ويرى متابعون أن هذه الهزيمة تشكل ضربة أخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي راهن على بلوغ السلطة في عدد من الدول العربية، فكانت نهايته عن طريق صناديق الاقتراع. وبلغة الأرقام، كان العدالة والتنمية قد فاز بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، فيما صار نصيبه من مقاعد مجلس النواب، حاليا، لا يتجاوز 12 مقعدا، وهو تراجع وصفه متابعون بـ«الهزيمة النكراء».
المصدر: وكالات