إجراءات إسرائيلية جديدة لمنع تكرار عملية هروب الأسرى من “جلبوع”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات جديدة لمنع تكرار عملية فرار أسرى سجن جلبوع الواقع قرب قرية بيسان شمال البلاد، بحسب ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس.

ونقلت قناة كان الاسرائيلية عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إنه تقرر نقل جميع الأسرى من السجون الأمنية في المنطقة الشمالية، إلى مديريات المنطقة الوسطى والجنوبية، وأنه لن يتم عودة هؤلاء الأسرى لأي من السجون الشمالية.

وأشار إلى أنه تم بالقوة على مدار أمس توزيع نحو 300 أسير من الجهاد الإسلامي على سجون مختلفة.

كما تقرر تكثيف الدوائر الأمنية بتشديد الإجراءات على مستوى الأقسام، وتعزيز الحراسة.

ونجح 6 أسرى فلسطينيين، جميعهم من سكان مدينة ومخيم جنين، بالفرار من سجن جلبوع، شديد الإحكام، يوم الإثنين الماضي.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأحد الأسرى الفارين، هو زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لـ”فتح”.

أما الأسرى الخمسة الباقين، فينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كاممجي، ومحمود عبد الله العارضة.