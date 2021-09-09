قطر: مطار كابل جاهز 90% وإعادة فتحه تدريجية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مسؤول قطري من على مدرج مطار كابل اليوم الخميس إن المطار جاهز للعمليات بنسبة 90 بالمئة تقريبا، لكن إعادة فتحه ستكون تدريجية وفقا للخطط.

وقال مسؤول قطري آخر للصحفيين إن رحلة ستغادر المطار يوم غد الجمعة، مبينا أن طائرة غادرت كابل اليوم كانت رحلة منتظمة وليست عملية إجلاء.

وكان السفير القطري لدى أفغانستان، سعيد مبارك الخيارين، أعلن قبل أيام إعادة تشغيل المطار جزئيا “بحيث بدأت الرحلات المخصصة للمساعدات الإنسانية بالوصول، وعلى رأسها طائرة قطرية تحمل 15 طنا من المساعدات الغذائية” لأفغانستان.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة وقطر على إدارة مطار كابل، مشيرا إلى إمكانية أن تتولى شركة خاصة أمن المطار إذا لم يسمح بوجود إحدى الدول.