القضاء العراقي يقرر معاقبة من يعتدي على صور المرشحين للانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2021 2:39 مساءً

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، قرارا بمعاقبة من يعتدي على صور المرشحين للانتخابات التي تنتشر في مدن البلاد.

وذكر المجلس في بيان صحفي: “بالنظر لقرب موعد انتخابات مجلس النواب وللحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية، اقتضى توجيه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام المادة (35) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020”.

وأضاف، أن “هذه المادة نصت علی معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.