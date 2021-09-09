عقيلة صالح يصادق على قانون انتخاب الرئيس

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صادق اليوم الخميس على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن أنهت اللجنة القانونية بالمجلس صياغته.



وأفاد المريمي في تصريح اليوم بأن مجلس النواب سيحيل نسخاً من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، للشروع في الإعداد للانتخابات في 24 ديسمبر(كانون أول) المقبل.

وعن إمكانية رفض القانون من مجلس الدولة، قال المريمي: "كل من سيرفض هذا القانون سيسعى إلى خراب ليبيا".

وأعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه للقانون الذي اعتبر أنه يعطي الفرصة للمشير خليفة حفتر للترشح لرئاسة ليبيا، مطالباً باشراكه في صياغة القانون.