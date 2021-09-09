روسيا تتجاوز حاجز الـ 190 ألف حالة وفاة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا حاجز الـ 190 ألفا بعد تسجيل 794 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 190 ألفا و376 حالة وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا - في تقريرها اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس " للأنباء - عن ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بتسجيلها 18380 إصابة مقارنة بـ 18024 في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 7 ملايين و84 ألفا و284 حالة، فيما تماثل 19639 مريضا للشفاء ليبلغ مجموع المتعافين 6 ملايين و340 ألفا و151 شخصا.