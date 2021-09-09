شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الافتراضية تصعد تصحيحيا بعد هبوط حاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

صعدت أسعار العملات الافتراضية في التعاملات الصباحية بقيادة بيتكوين، الخميس، تصحيحيا بعد أن سجلت هبوطا حادا في تعاملات أمس الأربعاء.



وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية "المشفرة" حول العالم إلى 2.209 تريليون دولار في التعاملات الصباحية، الخميس، مقارنة مع 2.09 تريليون دولار في التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

ويبلغ إجمالي عدد العملات الافتراضية المتداولة حول العالم حتى بداية تعاملات اليوم 9307 عملات، يجري تداولها عبر 493 منصة رقمية عبر شبكة الإنترنت.

وبنسبة 1.3% صعدت العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" إلى 46.33 ألف دولار أمريكي، مسجلة قيمة سوقية 871.6 مليار دولار، لكنها بعيدة عن القيمة السوقية المسجلة في تعاملات أول أمس الثلاثاء البالغة 971 مليار دولار.

كما ارتفعت عملة إيثيريوم بنسبة 3.8% خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 3501 دولارا، فيما بلغت قيمته السوقية 412.07 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 6.4% خلال التعاملات الصباحية الخميس، مسجلة 2.53 دولارا للوحدة الواحدة، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية لها، نحو 80.86 مليار دولار أمريكي.

وبنسبة 0.3% ارتفعت العملة الافتراضية "تيثر" إلى دولارا واحد بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية لها، نحو 69.41 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات التداول اليوم.

أما عملة بينانس كوين، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.8% خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليبلغ سعر الوحدة الواحدة نحو 415 دولارا، وبإجمالي قيمة سوقية 64.12 مليار دولار.

أما عملة "سولانا" فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 30.6% خلال التعاملات الصباحية اليوم مقارنة مع إغلاق جلسة الأربعاء، ليبلغ سعر الوحدة 207.14 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 60.91 مليار دولار.

والثلاثاء، قفزت العملات الافتراضية بأكثر من 6 بالمئة بالمتوسط، في صعود لم يجد له متداولون تفسيرا، وسط زيادة في الطلب على تعدين العملات وفتح محافظ استثمارية جديدة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

والأربعاء، قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، إن بلاده اشترت 400 بيتكوين قبل يوم من اعتمادها عملة مشفرة رسميا كأداة قانونية للدفع بجانب الدولار.

كان أبو كيلة قد كشف في وقت سابق، الإثنين، عن شراء السلفادور أول 200 بيتكوين؛ وفي وقت لاحق، قال إن البلاد "تملك الآن 400 بيتكوين".

واعتبارا من أمس، أضفت السلفادور الصبغة القانونية على بيتكوين، وهي خطوة قال أبو كيلة إنها ستوفر لمواطني البلاد الذين يعيشون في الخارج ملايين الدولارات التي يدفعونها في عمولات على الأموال التي يرسلونها إلى البلاد.