وفاة 14 على الأقل في حريق بمستشفى لمرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

قالت وزارة الصحة في مقدونيا الشمالية اليوم الخميس إن حريقا نشب في مستشفى مؤقت لمرضى كوفيد-19 في بلدة تيتوفو أودى بحياة 14 على الأقل فضلا عن إصابة 12 بإصابات خطيرة.



وقال مكتب النائب العام إنه ستكون هناك حاجة لتحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه) للتعرف على بعض الضحايا، وجميعهم مرضى في حالة خطيرة. ولا يوجد ضمن الضحايا أي من أفراد الطاقم الطبي.

وقال وزير الصحة فينكو فيليبس إن المستشفى كان يعالج 26 من مصابي كوفيد-19 عندما نشب الحريق.

وكتب على تويتر "تجري رعاية المرضى الإثني عشر الباقين المصابين بجروح خطيرة في مستشفى تيتوفو".

وقال رئيس الوزراء زوران زائيف إن الحريق نتج عن انفجار، مضيفا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أسطوانة أكسجين ربما انفجرت.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لحريق ضخم في المستشفى نشب في حوالي التاسعة مساء أمس الأربعاء (1900 بتوقيت جرينتش) في المستشفى الواقع في غرب البلدة بينما تهرع فرق الإطفاء للمكان. وأمكن إخماد الحريق بعد بضع ساعات.

ووقع الحادث بينما تحتفل مقدونيا الشمالية بالذكرى الثلاثين لاستقلالها عن يوغوسلافيا السابقة. وقال مكتب رئيس البلاد إن جميع الاحتفالات الرسمية أُلغيت اليوم الخميس.

وعدد مرضى كورونا في تزايد في مقدونيا الشمالية منذ منتصف أغسطس آب مما دفع الحكومة لتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسجلت البلاد التي يقطنها مليونا نسمة 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.