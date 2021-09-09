ضربة موجعة .. سقوط مدوّ لحزب الاخوان في انتخابات المغرب

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

أظهرت النتائج للانتخابات التشريعية في المغرب تعرض حزب "العدالة والتنمية" الاخواني، قائد الائتلاف الحكومي، لهزيمة قاسية، إذ لم يحتفظ سوى بـ12 مقعدا من أصل 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016.



ووفق نتائج أعلن عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فجر الخميس، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات؛ فقد اكتسح حزب "التجمّع الوطني للأحرار"، برئاسة رجل الأعمال "عزيز أخنوش، الذي يوصف بالمقرّب من القصر.

وتصدر "التجمع" النتائج بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، فيما حلّ حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ82 مقعدا.

أما حزب الاستقلال (يمين وسط)، فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعدا.

وبات حزب الاخوان بذلك خارج المشهد السياسي في البلاد، بعد عشر سنوات من تصدرهم في البرلمان والحكومة.