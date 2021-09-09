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عاجل : نجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس

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الدمام - شريف احمد - نجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويم سفينة صب جانحة بالقناة بمصر بعد تعطيل مؤقت للملاحة في القناة.

وكانت قد أعلنت هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة حاويات عملاقة جنحت في الكيلو متر 54 بالمجري الملاحي.

وأضحت مصادر ملاحية بقناة السويس، أن تعليق الملاحة، تسبب في إيقاف 4 سفن قادمة من بورسعيد في اتجاه السويس، ما تسبب في توقف عبور القافلة.

ومن جهتها دفعت هيئة قناة السويس بعدد من وحداتها البحرية، لسرعة تعويم السفينة الجانحة، واستئناف حركة الملاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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