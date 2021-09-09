شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويم سفينة صب جانحة بالقناة بمصر بعد تعطيل مؤقت للملاحة في القناة.

وكانت قد أعلنت هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة حاويات عملاقة جنحت في الكيلو متر 54 بالمجري الملاحي.

وأضحت مصادر ملاحية بقناة السويس، أن تعليق الملاحة، تسبب في إيقاف 4 سفن قادمة من بورسعيد في اتجاه السويس، ما تسبب في توقف عبور القافلة.

ومن جهتها دفعت هيئة قناة السويس بعدد من وحداتها البحرية، لسرعة تعويم السفينة الجانحة، واستئناف حركة الملاح.