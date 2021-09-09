09 سبتمبر , 2021
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الخميس، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها 500 ألف أسرة، وقال إن المفاوضات جارية بشأن تمويل جزء منها من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي.
واستحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.
وقال الوزير رمزي مشرفية إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.