فيديو.. انقاذ رجل مسن وزوجته بعد احتراق سيارتهما

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذهما في اللحظات الأخيرة قبل أن تلتهم النيران باقي السيارة والتي نشبت بها الحريق على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونجح المارة في انتشال رجل يبلغ من العمر 92 عامًا كان خلف عجلة القيادة، وفي المقعد المجاور كانت تجلس زوجته البالغة من العمر 90 عامًا.