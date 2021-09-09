تعويم سفينة جانحة في قناة السويس تسببت بتعطيل حركة الملاحة

وأفادت مصادر بالتدخل السريع لقناة السويس بعد جنوح سفينة صب بالترقيم 54 كيلو متر بالمجري الملاحي.

وأشارت المصادر إلى تعطيل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة صب، ترفع علم بنما، ومتجهة لميناء بورتسودان، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 متر.



وأكدت المصادر التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة صب في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها.

كما أشارت المصادر إلى التحرك السريع من قبل إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع والذي تابع الحادث، وأصدر قرارا فوريا بعبور السفن العالقة بسبب وقوع حادث الجنوح، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بعد مرور آخر سفينه من الشمال، مؤكدة أن التوقف بالملاحة لم يتعدى التعطيل الجزئي.

