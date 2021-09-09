موعد انتهاء فصل الصيف 2021 في مصر.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، موعد انتهاء الصيف 2021 في مصر وموعد بدء فصل الخريف، حيث تبلغ مدة كل فصل من فصول السنة 3 أشهر كاملة، وتعود ظاهرة تعاقب شهور السنة إلى حركة الأرض حول الشمس.



وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، في تصريحات صحفية، أن موعد انتهاء فصل الصيف 2021 في مصر، حيث إن الحسابات الفلكية تفيد بأن فصل الصيف بدأ من الإثنين 21 يونيو/حزيران 2021.

وتبلغ مدة كل فصل من فصول السنة 3 أشهر كاملة، وتعود ظاهرة تعاقب شهور السنة إلى حركة الأرض حول الشمس.

ويشهد فصل الصيف في مصر العديد من الظواهر الجوية المتباينة مثل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ونادراً ما يحدث سقوط للأمطار في بعض المناطق.

وشهدت مصر خلال فصل الصيف هذا العام، معدلات غير مسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثرها ببعض المنخفضات الجوية القادمة من الهند.

وكان فصل الصيف بدأ اعتباراً من يوم 21 يونيو 2021، وحسب حسابات هيئة الأرصاد الجوية الفلكية، فإن عدد أيام فصل الصيف ستبلغ 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة.

وبذلك فإن موعد انتهاء الصيف ٢٠٢١ في مصر، سيكون يوم 21 سبتمبر 2021.

وبناء على هذه الحسابات الفلكية فإن فصل الخريف من المقرر أن يبدأ اعتباراً من 22 سبتمبر 2021.

ويستمر فصل الخريف على مدار 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، حتى ينتهي يوم 21 ديسمبر 2021.