المصدر الوحيد والرسمي.. التعليم العالي تخصص صفحة للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صفحة أخبار وتعليمات للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الأهلية للعام الأكاديمي 2021/2022.

وقال موقع الجامعات الأهلية، في تنبيه مهم، إنه حرصا من مكتب التنسيق والقبول للجامعات المصرية الأهلية على المتابعة الجيدة والمستمرة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية – جامعة المنصورة الجديدة).

وتابع أنه تم إنشاء صفحة خاصة بأخبار وتعليمات القبول والتنسيق بالجامعات المصرية الأهلية على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعتبر هي المصدر الوحيد والرسمي لأخبار مكتب التنسيق والقبول للجامعات المصرية الأهلية.

ويمكن تصفح أخبار وتعليمات القبول والتنسيق من خلال الرابط التالي:

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx