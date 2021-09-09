أحضر مهندس للمعاينة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المحامي ضحية عقار شبرا المنهار- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أكد عدد من شهود العيان، وأهالي منطقة الأمير بحي غرب شبرا الخيمة، والذي انهار أمس الأربعاء، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم 3 محامين، أنه قبيل وقوع المنزل أحضر المحامي الضحية "علاء دبش" مهندس استشاري، لمعاينة المنزل بعد ظهور شروخ من الخارج.

وأضاف الأهالي، أن المهندس أكد للمحامي، أن الأعمدة الخرسانية سليمة، ولاتمثل خطورة وبعدها بأقل من ساعتين بدء المنزل في التصدع والانهيار في الوقت الذي رفض المحامي الخروج من المنزل قبل الحادث اعتقادًا منه أن المنزل لا يوجد به أي أضرار.

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