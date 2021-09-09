الأوروبي لإعادة الإعمار: مولنا المشروعات الصغيرة بمصر بـ 4 مليارات دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت هايكي هارمجارت، مديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك استثمر 7.5 مليار يورو منذ بداية عمله في مصر من 2013 وحتى الآن، ويستحوذ القطاع الخاص على 75% من إجمالي التمويلات.

وأضافت أن البنك ضخ تمويلات خلال 8 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار بالتعاون مع البنوك المصرية منذ بدء تعامله مع مصر بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، اليوم الخميس.

وأكدت هارمجارت على دور البنك المركزي والجهاز المصرفي في تعزيز منظومة الشمول المالي، وتعزيز دور المرأة وجذبها للقطاع المالي.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبي وافق قبل ذلك على ضخ قرض بقيمة 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لدعم الشركات الصغيرة للاستثمار في الطاقة الخضراء بما يعزز من كفاءة الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ واستخدام تقنيات التكيف مع هذه الظاهرة.

كما ضخ البنك 100 مليون دولار لبنك قطر الوطني مصر، وتعاون مع غيرهما من البنوك الأخرى ليعكس ذلك التعاون ثقة المؤسسات المالية الدولية في المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية الإيجابية للاقتصاد والقطاع المصرفي المصري، وفقا لهارمجارت.

وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم لافيا رئيس قطاع التعاون وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وسوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، وطارق فايد عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي مصر، وسوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي وتطوير الأعمال في بنك مصر، وعمرو أبو عش رئيس شركة تنمية لتمويل المشروع.