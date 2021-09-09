اخبار العالم

طالبان: أشرف غني ينفي سرقة الملايين ويعتذر للشعب الأفغاني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (بي بي سي):

أصدر الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني بيانا يوضح فيه سبب فراره عندما سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل.

وقال غني إنه لم يكن ينوي التخلي عن الشعب الأفغاني لكنه غادر لتفادي انتشار العنف في العاصمة التي يقطنها ستة ملايين نسمة.

واعتذر عما آلت إليه الأمور، لكنه نفى بشدة ما أشيع عن أخذه ملايين الدولارات من الخزانة الأفغانية أثناء هروبه.

ولم يعلق على طالبان أو حكومتها. ويقول مراسل بي بي سي في جنوب آسيا إن العديد من الأفغان ردوا على بيانه قائلين إن الوقت قد فات، وأنهم لا يستطيعون مسامحته.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا