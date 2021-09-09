حكومة إثيوبيا تعلن انسحاب متمردي تيغراي من ولاية عفر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة انسحبت من ولاية عفر شمال البلاد.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا اليوم الخميس بأن هناك “معلومات عسكرية” تؤكد أن قوات “الجبهة الشعبية” تكبدت هزيمة في عفر وانسحبت من الولاية.

بدوره، ذكر المتحدث باسم “الجبهة” جيتاشيو رضا، في مداخلة هاتفية مع وكالة “رويترز، أن القوات التي تم سحبها من عفر نقلت إلى ولاية أمهرة لدعم هجوم المتمردين هناك.

وتمكنت “الجبهة” في وقت سابق من العام الجاري من استعادة السيطرة على إقليم تيغراي وواصلت تقدمها إلى عفر وأمهرة، على حساب قوات الحكومة الفدرالية في أديس أبابا.