انت الان تتابع خبر القضاء يوجه بمعاقبة من يعتدي على صور مرشحي الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توجيها يقضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها.