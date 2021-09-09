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انت الان تتابع خبر القضاء يوجه بمعاقبة من يعتدي على صور مرشحي الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توجيها يقضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها.
وبحسب وثيقة صادرة من القضاء حصلت الخليج 365 على نسخة منها، فقد "تم توجيه اعمام لمحاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونسة بحق كل من يخالف احكام المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها.
وفيما يلي الوثيقة:
وفيما يلي الوثيقة: