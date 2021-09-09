شاهد.. كريستيانو رونالدو يحضر التدريبات بسيارة فاخرة

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد غادر كريستيانو رونالدو المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، تدريبات "الشياطين الحمر"، في سيارة باهظة الثمن من نوع "لمبرغيني".

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يمتلك "أسطولا" من السيارات الفاخرة بما فيها "فيراري مونزا" و"رولز رويس" و"مرسيدس جي"، بالإضافة إلى مركبات من نوع "لمبرغيني".

وكان مانشستر يونايتد، قد أنجز آخر الشهر الماضي، رسميا، عملية انتقال رونالدو من يوفنتوس، ليعود "الدون" مجددا إلى ملعب "أولد ترافورد"، في صفقة تتجاوز حاجز 20 مليون يورو بقليل.

وقال النادي الإنجليزي في بيان إنه "يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".

